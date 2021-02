Rio pode ‘importar’ capacete do Ceará usado no tratamento da covid-19

Com a confirmação de que novas variantes do coronavírus encontram-se em transmissão comunitária no Rio de Janeiro, o governo estadual poderá utilizar um novo instrumento para tratamento de pacientes com Covid-19.

Trata-se do capacete Elmo, um mecanismo de respiração artificial que pode reduzir em 60% a necessidade de intubação em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Projeto de lei para que o Executivo adote o equipamento nas unidades de saúde foi apresentado na Alerj pelo deputado Anderson Alexandre (SDD). Outros 24 parlamentares assinaram pela urgência na tramitação da proposta.

A tecnologia, criada e produzida por pesquisadores do Ceará, já foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Diante dos bons resultados obtidos em pacientes, o governo cearense enviou ao Amazonas 65 equipamentos de respiração artificial, além de profissionais de saúde para ensinar as equipes de Manaus a usar o equipamento novo.