‘Rio não pode ficar para trás na compra de vacinas’, diz deputado

Autor do projeto de lei que permite a compra de vacinas pelo estado do Rio fora do Ministério da Saúde, Flávio Serafini, do PSOL, acredita que o veto do governador em exercício, Claudio Castro, será derrubado.

“Tenho conversado com deputados de diferentes partidos e acredito que o veto será derrubado. O Projeto é importante e dá a possibilidade do governo do estado tomar iniciativas para acelerar o acesso às vacinas”, disse ao Radar.

Para o parlamentar, o Rio não pode ficar para trás enquanto outros estados se mobilizam — citando como exemplo a iniciativa de São Paulo.

“Também apresentamos outro PL para que a ALERJ destine 200 milhões para aquisição de vacinas. É uma demanda emergencial de Imunização dos grupos mais vulneráveis”, afirmou Serafini.