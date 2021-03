Rio mais próximo de ter fechamento total de atividades não essenciais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O grave quadro de superlotação nas UTIs do Rio de Janeiro pela Covid-19 fez com que o comitê científico da cidade recomendasse o fechamento total de todas as atividades não essenciais. O panorama foi apresentado em reunião na manhã desta segunda-feira.

Agora, caberá a Eduardo Paes (DEM) decidir o que fazer a partir do prognóstico lançado pelos especialistas. Interlocutores da prefeitura ouvidos pelo Radar acreditam que o prefeito deve acatar a recomendação.

Nos últimos dias, Paes já vinha se mostrando disposto a tomar medidas mais drásticas a fim de reduzir a circulação na cidade — e consequentemente tentar diminuir a propagação do vírus.

O anúncio do que ficar decidido a partir da reunião dos especialistas será feito em coletiva de imprensa ainda nesta segunda-feira.