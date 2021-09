Rio instalará mil placas contra a homofobia em prédios públicos

A Prefeitura do Rio começou a instalar placas nas entradas dos prédios públicos da cidade com o aviso de que naqueles locais é proibido discriminar pessoas LGBTQI+.

As primeiras placas serão fixadas pela secretaria de Cultura na porta de bibliotecas, museus, teatros, lonas culturais e arenas do município. No primeiro momento, serão 150 locais com a mensagem.

O objetivo é que até o final do ano 1.000 avisos do tipo estejam pendurados em prédios da administração de Eduardo Paes. No ano que vem, a meta é chegar a 3.500 placas.

A iniciativa é parte de uma ação da Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual do Rio. As placas terão a seguinte mensagem: “É expressamente proibida a prática de discriminação (constrangimentos e ou atendimento diferenciado), motivada pela orientação sexual ou identidade de gênero, conforme Lei Municipal nº 2475/1996”.