Rio de Janeiro ainda recebe herança de Teich para a saúde

O unidade do Instituto Nacional do Câncer (Inca) do Rio de Janeiro recebeu neste domingo um equipamento novo para o tratamento de radioterapia. A aquisição é parte do programa que consta na Portaria 877, de abril de 2020, assinada pelo então ministro e oncologista Nelson Teich.

O objetivo é tentar solucionar o déficit de radioterapia do SUS no estado do Rio. E atender à determinação da juíza Carmen Silvia de Arruda, da 15ª Vara Federal no Rio de Janeiro, em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do estado e pelo MP.