Rio Contra Corona recebe doação de 14 toneladas de alimentos

O IRB Brasil doou mil cestas básicas para a ação Rio Contra Corona, do movimento União Rio. São 14 toneladas de alimentos que começam a ser distribuídas nesta sexta-feira no Complexo do Chapadão, conjunto de comunidades localizado na zona Norte do Rio e que tem um dos mais baixos IDHs da capital. Ao todo, a doação beneficiará, neste Natal, 5.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social de 46 comunidades da região metropolitana.

A ação Rio Contra Corona, que é gerida pelo Instituto Ekloos, Banco da Providência e Instituto Phi, visa minimizar os impactos da pandemia nas comunidades de todo o Estado. Desde o início da pandemia, já arrecadou mais de 4.000 toneladas de alimentos e mais de 1 milhão de litros de materiais de limpeza e higiene, beneficiando cerca de 310.000 famílias de 237 comunidades.