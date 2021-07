Rio batizará teatro em homenagem a Ruth de Souza

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ruth de Souza, uma das maiores atrizes da história da dramaturgia brasileira, ganhará uma homenagem à sua altura na próxima semana.

A Prefeitura do Rio rebatizará o teatro Parque das Ruínas, no alto de Santa Teresa, com o nome da artista falecida em 2019 aos 98 anos de idade.

O espaço é um dos 12 administrados pela secretaria de Cultura do município. O Teatro Ruth de Souza será o primeiro gerido pela prefeitura com o nome de uma mulher preta. E o segundo em homenagem a uma mulher, depois do Maria Clara Machado, na Gávea.

Ruth foi a primeira brasileira indicada ao prêmio de melhor atriz do festival de Veneza, em 1954, por seu trabalho em Sinhá Moça. A prefeitura formalizará a mudança na próxima semana em um evento com familiares da atriz.