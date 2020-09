Reunião no Planalto vollta a ter embate entre Guedes e Marinho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Foi tensa a reunião ministerial de terça-feira no Planalto. Conduzida por Walter Braga Netto, teve momentos de franco ataque entre Paulo Guedes (Economia) e Rogério Marinho .

A discussão explodiu quando Marinho aparteou o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, numa fala sobre a necessidade de projetos de retomada. Guedes então rebateu Marinho para defender rigor nas contas, no que Marinho revidou com seu bordão preferido: “Não existe verdade absoluta”.

Depois de falas acaloradas, Braga Netto conteve a dupla