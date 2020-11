Reunião na Anvisa pode sacramentar pedido de uso emergencial de vacina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os técnicos da Anvisa vão receber daqui a pouco representantes do AstraZeneca, responsável pelos estudos de uma das vacinas contra a Covid-19 mais promissoras no mundo, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford.

Na agência, há a expectativa de que o laboratório apresente ou ao menos confirme sua intenção de pedir autorização para uso emergencial do imunizante, ainda em fase de testes.