Reunião de Lula com bancadas do PT tem avaliação sobre atos do sábado

O encontro de Lula com as bancadas do PT no Senado e na Câmara, em Brasília, serviu para que os petistas fizessem uma avaliação sobre os atos promovidas pela oposição a Jair Bolsonaro no último sábado.

Segundo o senador Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, o ex-presidente e os parlamentares consideraram que o saldo das manifestações foi positivo. “Ficou nítido que estamos conseguindo trazer o povo para a rua”, declarou, apesar de a adesão ter sido significativamente menor que as do 7 de setembro, por exemplo.

Na reunião, não faltaram críticas contra o governo Bolsonaro, é claro.