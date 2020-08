Retorno da população às ruas de SP será monitorado por aplicativo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma parceria entre a gestora do transporte por ônibus na capital paulista, a concessionária responsável pela manutenção dos abrigos de ônibus e o Google vai monitorar a retomada da população às ruas da cidade. A divulgação será semanal e terá como foco agências e anunciantes interessados a se aproximarem do público-alvo.

Nas primeiras análises, os indicadores já demonstram que o movimento de ônibus em julho aumentou 57% se comparado ao mês de abril. Já o fluxo de pessoas próximas aos abrigos da concessionária teve um aumento de 69% entre 28 de julho a 1º de agosto, em relação à semana de 13 de março, quando o movimento de isolamento social teve início devido à pandemia de Covid-19.

A iniciativa é da concessionária Otima, junto com o Google Mobility Report/RDBTEC e a SP Trans. A medição é feita com base nos dados de deslocamento coletados em apps de smartphones mediante consentimento do usuário.