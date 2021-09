De portas abertas, restaurantes recuperam 87% do faturamento pré-pandemia

Com o avanço da vacinação e a flexibilização gradual dos horários de funcionamento do comércio em grande parte do país, o setor de bares e restaurantes tem chegado perto de atingir patamares pré-pandemia.

Segundo levantamento da Goomer, plataforma que fornece serviços digitais para o segmento, os estabelecimentos fecharam o mês de julho com 87% do faturamento dentro da loja — sem contar o delivery — em comparação com a média mensal de receita antes do início da Covid-19.

A pesquisa levou em consideração mais de 150 cidades brasileiras que utilizam os cardápios digitais da companhia desde 2019.

“No mês de junho, esse índice de recuperação era de 66%. Caso a vacinação de fato continue nesse ritmo acelerado, a tendência é que já em agosto o mercado foodservice consiga retornar aos patamares observados em 2019”, diz Felipe Maia Lo Sardo, CEO e cofundador da Goomer.