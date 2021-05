Flávio Bolsonaro não deixa saudades no Republicanos

A desfiliação de Flávio Bolsonaro do Republicanos não chegou a surpreender a direção do partido no Rio, mas seus dirigentes comemoraram, de maneira reservada, a mudança.

A legenda não pretende fazer críticas públicas ao filho 01 do presidente porque o vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02, continua na legenda.

O casamento de conveniência com a prole bolsonarista fez sentido para o partido no final de 2019, quando o presidente havia rompido com o PSL justamente no momento em que o então prefeito do Rio, Marcelo Crivella, precisava de apoio em busca de governabilidade e de olho na reeleição, que não se concretizou.

Atualmente, a avaliação no partido é que o movimento não valeu a pena. Primeiro porque Bolsonaro se mostrou um péssimo cabo eleitoral nas eleições municipais de 2020.

E segundo porque atualmente a articulação política de Flávio no Rio é nula. De acordo com aliados da família, o senador, que emergiu da eleição do pai como o principal articulador pelos interesses de seu grupo, ao que parece deixou a função de lado. O Republicanos não obteve nenhuma vantagem– ou cargo– com a aproximação com a família.

Um deputado estadual do PSL no Rio, apoiador inconteste do presidente, disse à coluna que “hoje em dia o Flávio não conversa mais com ninguém [no estado]”.

No Republicanos, a gota d’água se deu no início do governo de Eduardo Paes. O atual prefeito teria oferecido uma secretaria à legenda, que já tinha até topado, mas teve que voltar atrás a mando do presidente nacional do partido, o deputado federal Marcos Pereira. O motivo para a recusa teria sido para poupar Crivella de críticas e evitar colar nos filhos de Bolsonaro a pecha de aliados de Paes na capital.