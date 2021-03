Reprovação ao governo Bolsonaro aumenta pelo quinto mês consecutivo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa divulgada hoje pela XP-Ipespe mostra que o brasileiro reprova cada vez mais o governo de Jair Bolsonaro. A avaliação de “ruim e péssimo” aumentou pelo quinto mês consecutivo, desta vez com 45% dos entrevistados, contra 42% da sondagem de 23 de fevereiro. Ótimo e bom aparece com 30%, enquanto outros 24% avaliam o governo como regular.

A expectativa para os próximos anos do governo Bolsonaro segue no mesmo grau de pessimismo. Para 45% dos entrevistados, o restante do mandato será ruim e péssimo, contra 29% de ótimo e bom – o menor percentual desde o início da série, em novembro de 2018.