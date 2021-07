Renova diz que concluiu reflorestamento em área do desastre de Mariana

A Fundação Renova divulgou que concluiu a restauração florestal na área atingida pelos rejeitos de mineração da barragem de Fundão, que se rompeu em novembro de 2015 em Mariana, Minas Gerais.

A entidade foi criada em 2016 pela Vale e a BHP, as donas da barragem, por força de um Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre as empresas, as autoridades federais e dos estados de Minas e Espírito Santo, que tiveram cidades atingidas pela onda de rejeitos que matou pelo menos 19 pessoas e afetou mais de duas centenas de propriedades rurais.

Segundo a fundação divulgou, até o momento foram gastos cerca de 356 milhões de reais para a reparação de cerca de 550 hectares de florestas e Áreas de Preservação Permanente (APPs) localizadas nos municípios atingidos de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova (Alto Rio Doce).

As regiões receberam em torno de 300 mil mudas de 96 espécies nativas diferentes, segundo a Renova, que divulgou também fotos do antes e depois do trabalho de reflorestamento. Compare a foto que ilustra essa nota, depois dos trabalhos de plantio de mudas, com a abaixo, tirada em 2015, pouco depois do rompimento da barragem.