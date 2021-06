Renan vai a Fux no STF evitar ‘manobra’ de atravessadora da Covaxin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros vai procurar o presidente do STF, ministro Luiz Fux, no intervalo do julgamento da Corte, nesta quarta, para falar sobre o que classifica de “manobra da empresa Precisa para enganar o STF”.

Segundo Calheiros, a empresa, ao acionar o STF para não ter seus sigilos quebrados, tenta direcionar o recurso a um gabinete que lhe garanta vitória sobre a CPI. O pedido da empresa, na visão do relator, deve seguir ao sorteio eletrônico na Corte.

“A empresa Precisa tenta enganar o STF escolhendo quem vai julgá-la ao invés de se submeter ao sorteio eletrônico. Ora, se tenta enganar o STF, é de se imaginar o que fez com as vacinas. Desrespeito inaceitável”, diz Calheiros.