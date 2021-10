Renan inclui Heinze como indiciado da CPI

Por sugestão do senador Alessandro Vieira, o relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, anunciou há pouco que vai incluir o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), um dos 11 membros titulares da comissão, no rol de indiciados do seu relatório final, que será votado logo mais.

Segundo Vieira, que já representou contra Heinze no Conselho de Ética do Senado, o parlamentar “repete reiteradamente a mentira como forma de desinformar o cidadão”. Ele destacou ainda que, por ser respeitado no Rio Grande do Sul, seu Estado, Heinze induz a população a erro com relação ao enfrentamento da Covid-19. O pedido de inclusão foi feito depois de o gaúcho, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, apresentar um voto em separado.

Calheiros aceitou de pronto e disse que daria um “presente” a Heinze:

“Pela maneira como, apesar das advertências, o senador Heinze reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela cidade, e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos, eu queria nessa última sessão dar um presente a vossa Excelência. Vossa Excelência será o 81º indiciado dessa Comissão Parlamentar de Inquérito”.