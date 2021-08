Renan exibe documentos que provariam propina no Ministério da Saúde

O relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, exibiu há pouco imagens e comprovantes bancários que provariam o pagamento de propina da VTCLog, por meio do motoboy Ivanildo Gonçalves, a um integrante do Ministério da Saúde, o então diretor de Logística da pasta, Roberto Ferreira Dias.

Dias foi exonerado em 30 de junho, depois que a Folha de S.Paulo publicou entrevista em que um suposto vendedor de vacinas afirmou que o ex-diretor pedira 1 dólar de propina para cada imunizante vendido.

“Queria comunicar a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e ao Brasil que nós acabamos de receber indícios veementes de que era o próprio Ivanildo, o motoboy, que pagava os boletos de dívidas junto à Voetur do Roberto Ferreira Dias”, anunciou Calheiros no início da reunião desta terça, que teria o depoimento do motoboy.

Na véspera, no entanto, o ministro do STF Nunes Marques concedeu um habeas corpus autorizando o funcionário da VTCLog a não comparecer à CPI. De acordo com um relatório do Coaf, o motoboy sacou cerca de 4,7 milhões de reais da empresa nos últimos dois anos, em movimentação financeira atípica.

O senador exibiu imagens captadas pelo circuito de segurança de uma agência bancária nos dias 22 e 24 de julho juntamente com comprovantes de pagamentos de boletos nos valores de 6 000 reais e 13 550 reais, respectivamente.

“São imagens reveladas pelo sistema de bancos que comprovam que no dia e na hora em que os boletos de Roberto Ferreira Dias estavam sendo pagos pela VTCLog através do Ivanildo, o que comprova verdadeiramente o conluio existente no bastidor do Ministério da Saúde no exato enfrentamento da pandemia.”

Líder do governo Bolsonaro, o senador Fernando Bezerra Coelho questionou qual seria a comprovação de que Ivanildo pagou o boleto e Calheiros respondeu que as horas dos pagamentos coincidiram com a presença do motoboy nas agências.

“Nem o FBI faz igual”, comentou o presidente da CPI, Omar Aziz, em tom de brincadeira.

Aziz, por sinal, afirmou que a CPI fará diligências nas agências bancárias do Bradesco e Caixa Econômica onde supostamente foram efetuados os saques pelo motoboy.