Renan apela a Neymar e Seleção para que rejeitem a Copa América no Brasil

Relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros acaba de pedir a palavra no depoimento da médica Nise Yamaguchi para fazer um apelo aos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol para que se recusem a jogar a Copa América no Brasil.

Calheiros começou a fala dizendo que é “inacreditável que o governo queira sediar a Copa América aqui no Brasil”. O relator afirma já ter perdido a esperança na interlocução com o Planalto, diz que a CBF virou “negacionista e irresponsável” e apela aos jogadores da Seleção para que se recusem a jogar, caso o plano da Conmebol com o Planalto avance.

Realizar a Copa América no Brasil é transformar essa Copa em campeonato da morte. Já que a CBF tem se transformado em negacionista irresponsável, quero me dirigir à Seleção Brasileira, ao seu treinador e jogadores. Ao Neymar! Neymar, não concorde com essa Copa América no Brasil”, disse Calheiros.

“Não é esse campeonato que precisamos disputar. Nós precisamos ganhar o campeonato da vacinação. Nesse campeonato, o Brasil ocupa um dos últimos lugares. No campeonato da morte, somos o segundo colocado. Não permita que o Brasil entre nesse campeonato da morte”, segue Calheiros.