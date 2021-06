Renan anuncia que CPI apontará investigados em breve; conheça alguns nomes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No dia em que a CPI da Pandemia completa 45 dos 90 dias previstos, o relator Renan Calheiros anunciou durante a reunião desta sexta-feira que vai transformar em investigados pessoas que já prestaram depoimento na comissão como testemunhas.

“Nós estamos ultimando estudos para evoluirmos de fase na investigação. A partir de agora nós vamos, com relação a algumas pessoas que por aqui já passaram, tirá-las da condição de testemunhas e colocá-las, definitivamente, na condição de investigados, para com isso demonstrar a fase seguinte do aprofundamento da nossa investigação”, comunicou Calheiros, na sua fala inicial, há alguns minutos.

O relator não revelou nenhum nome, mas o Radar apurou que pelo menos quatro integrantes ou ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro estarão nesta lista: