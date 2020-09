Renan anuncia ação contra Deltan após censura do CNMP ao procurador

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) por uma pena de censura a Deltan Dallagnol, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) anunciou em suas redes que irá mover uma ação contra o ex-chefe da Lava Jato de Curitiba.

A pena aplicada pelo CNMP foi motivada após provocação do senador, que entendeu que Dallagnol influenciou na eleição no Senado após críticas públicas a Renan nas redes.

“A advertência do CNMP é branda para a odiosa perseguição de Deltan contra mim: campanhas políticas opressivas, postagens fakes, investigação sem prova para tornar-me multi-investigado (mais de 2/3 arquivadas pelo STF). Entrarei com ação civil para reparação de danos morais” – postou Renan logo após o conhecimento do resultado.

A decisão contra o procurador se deu por 9 a 1.