‘Relatório é do Renan, mas quem aprova é a comissão’, avisa Aziz

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Atualizado em 18 out 2021, 09h50 - Publicado em 18 out 2021, 09h48

Presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz fala neste momento na GloboNews sobre os bastidores dessa crise que envolve a reta final de aprovação do relatório de Renan Calheiros.

Aziz é claro ao criticar Calheiros por ignorar o passado e agir como outros “acusadores” que, na visão de Aziz, já cometeram arbitrariedades contra o próprio Renan e contra outros senadores, como Aziz.

Se Calheiros avançou o sinal no texto, Aziz avisa: “O relatório é do senador Renan Calheiros, mas quem aprova é a comissão!”

“Eu não sou menino, não comecei a fazer política ontem”, diz Aziz sobre o fato de Calheiros ter vazado partes do relatório e quebrado o acordo feito com senadores sobre a confidencialidade do texto até o debate final entre os parlamentares.