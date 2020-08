Relatoria do Casa Verde e Amarela na Câmara já preocupa o governo

Líderes que integram a base do governo no Congresso estão preocupados com os movimentos de Rodrigo Maia nessa discussão do programa Casa Verde Amarela. O presidente da Câmara foi convidado, mas preferiu não aparecer no lançamento do programa chefiado por Rogério Marinho.

A ausência de Maia na cerimônia de assinatura da medida provisória abriu espaço para especulações em torno do futuro da matéria no Parlamento. O possível relator do texto — o nome já circula na Casa — seria um deputado que não agrada nem ao governo e nem ao setor da construção, braço principal do programa.

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, diz não acreditar que Maia vá criar obstáculos ao programa no Congresso e que o nome do relator ainda será discutido.

O novo programa habitacional é uma reformulação do Minha Casa Minha Vida, com foco na regularização fundiária e na redução da taxa de juros, para popularizar o acesso ao financiamento da casa própria.