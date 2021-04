Relator do Código Penal prepara petardo contra o Ministério Público

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal João Campos (Republicanos-GO) prepara-se para apresentar nos próximos dias mais um trecho de seu relatório sobre a reforma do Código de Processo Penal.

Delegado civil, ele incluirá no texto um pleito de sua carreira que já foi derrotado no STF e no próprio Congresso: proibir o Ministério Público de realizar investigações criminais.

O texto, segundo interlocutores que acompanham a discussão, ainda inclui o “juiz de garantias”, que magistrados consideram tornar o processo criminal ainda mais demorado, e cria o inquérito conduzido pela defesa dos acusados, criticado por policiais.

Algumas autoridades tem chamado o projeto de Campos de “CPP do réu”.