Relator do CNJ quer suspensão do procurador que pagou outdoor da Lava-Jato

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) julga nesse momento o caso do procurador Diogo Castor, que integrou a Lava-Jato, por ter promovido a operação num outdoor em Curitiba.

A peça publicitária foi instalada numa via da capital paranaense, de acesso ao aeroporto, em março de 2019.

O relator do caso no conselho, Rinaldo Lima, propôs a instauração de um processo administrativo disciplinar (PAD) e indicou a suspensão do procurador de suas funções por 90 dias, que entende ser a penalidade cabível.

Com fotos de vários procuradores, a mensagem do outdoor dizia: “bem-vindo a Curitiba, terra da operação Lava-Jato, a investigação que mudou o país. Aqui a lei se cumpre”.

Após o episódio, depois de notícias divulgadas, Castor assumiu ter pago o outdoor e deixou a operação.