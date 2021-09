Relator da reforma tributária deixa PSDB e migra para PSL

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

De saída do PSDB, o deputado federal Celso Sabino, do Pará, acaba de se filiar ao PSL. O partido tem apostado na iminente fusão com o DEM — o que deverá criar a maior bancada na Câmara — para atrair novos parlamentares.

Sabino é o relator da reforma tributária do Imposto de Renda, que no início de setembro aprovou o aumento da isenção de 1 900 mil reais para 2 500 reais. O texto-base, ratificado pela Câmara, ainda precisa passar pelo Senado.