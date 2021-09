Relação de Paulo Guedes e Bolsonaro anda cada vez mais tensa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A relação entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes anda tensa. Nos últimos dias, foram três discussões acaloradas. Guedes mantém a defesa fiscal enquanto Bolsonaro exige recursos para a reeleição — leia-se o novo Bolsa Família.

Na última discussão, na frente de outros ministros, o presidente perdeu a linha com o “PG”: “Tá querendo me derrubar, tá querendo me f…?”

Isolado na defesa do controle de gastos e boicotado pelos atos de Bolsonaro contra o STF, Guedes aproveitou o feriado para descansar. A amigos, admitiu o desalento, mas disse que não desistirá: “Sigo confiante que vamos conseguir fazer o que nos propusemos”.