Rejeição de indicado por Ernesto para ONU faz ala radical sonhar

A rejeição pelo plenário do Senado da indicação do embaixador Fabio Mendes Marzano para delegado permanente do Brasil na ONU animou a ala olavete do Itamaraty a tentar uma boca no disputado posto de Genebra.

Embora tenha perfil conservador, Marzano é também conhecido no Ministério das Relações Exteriores como um diplomata íntegro e profissional — passando ao largo do perfil “bolsonarista raiz”.

Desde a notícia na noite desta terça-feira de que os senadores barraram o escolhido de Ernesto Araújo por “grosseria”, os demais integrantes do topo da pirâmide da diplomacia brasileira passaram a se mexer para se viabilizar no cargo.

A aposta de alguns integrantes da carreira é que, diante do atropelo do Senado, o chanceler indique agora alguém ainda mais alinhado com o governo.

A decisão dos senadores, aliás, causou estranheza e perplexidade em algumas fileiras do Itamaraty, que consideraram a rejeição injusta. Fruto da péssima imagem de Araújo junto à politica.