Reitor da Zumbi dos Palmares vai ao STF cobrar ação contra o racismo

O reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o professor José Vicente, vai apresentar na próxima semana ao presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, um conjunto de sugestões para combater o racismo na Justiça.

As propostas incluem a criação de um Observatório da Igualdade Racial do Sistema de Justiça no CNJ, a implementação e monitoramento da Lei de Cotas nos concursos públicos do judiciário, e a nomeação de um ministro negro para o STF, assim como a indicação de juízes e desembargadores negros para outros órgãos da Justiça.

Ao Ministério Publico Federal do Trabalho, o reitor vai propor o monitoramento do cumprimento da igualdade racial nas empresas públicas e privadas, além de cotas para negros nos estágios do MPF e ampliação dos termos de ajustamento de conduta para cumprimento da igualdade racial.

A ação faz parte do Movimento Ar, uma mobilização voluntária capitaneada pela faculdade e pela ONG Afrobras que propõe ações efetivas de combate ao racismo no país. O movimento faz alusão ao negro norte-americano George Floyd, morto por asfixia.

No manifesto lançado em junho deste ano, o movimento defende a prorrogação das cotas dentro das universidades, a criação de vagas de trabalho, oportunidades para qualificação profissional e a criação do fundo Vidas Negras Importam, com 200 milhões de reais para fomento e apoio.