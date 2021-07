Reitor da Universidade Zumbi dos Palmares entra para o CNJ

À convite do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, integra o grupo de trabalho sobre Segurança Privada do CNJ, atendendo à uma das reivindicações do Movimento AR no final de 2020.

Nesta sexta, 30, às 9h, será realizada a primeira audiência pública sobre Segurança Privada, com a participação de José Vicente, como um chamamento à sociedade para participar deste debate tão importante para o Brasil, principalmente neste momento.

O movimento AR é uma mobilização voluntária, com propósito de realizar mudanças e transformações sociais através de ações efetivas de combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial contra negros. O movimento é liderado pela Universidade Zumbi dos Palmares e pela Ong Afrobras.