Regina Duarte chega a 500 dias sem o cargo prometido por Bolsonaro

Atualizado em 26 out 2021, 10h47 - Publicado em 26 out 2021, 13h30

Num governo que gosta de fazer contas e chegou a fazer festa pelos mil dias, a marca não deixa de ser notável.

A demissão de Regina Duarte da Secretaria Especial da Cultura acaba de completar 500 dias e a atriz segue sem o cargo que lhe foi prometido pelo presidente Jair Bolsonaro: o comando da Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

A exoneração foi publicada no dia 10 de junho do ano passado. A espera chegou aos 500 dias no último sábado.