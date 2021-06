Refugiados Venezuelanos já são 4,6 milhões na América Latina

O drama dos refugiados venezuelanos só aumenta. Em 2020, eram 4,6 milhões de cidadãos venezuelanos refugiados na América Latina. No ano em que a pandemia surgiu no cenário mundial, esse contingente aumentou em 8% em relação ao apurado em 2019.

Os dados são do relatório Tendências Globais, da ACNUR, divulgado nesta sexta. O evento de lançamento do documento no Brasil ocorrerá às 11hs no Memorial da América Latina, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube das duas instituições.

Segundo o relatório da entidade da ONU, o crescimento no número de venezuelanos refugiados no continente latino americano se deu por causa do aumento do fluxo de pessoas para Brasil, México e Peru.

Ainda de acordo com o documento, pela primeira vez em cinco anos houve redução na quantidade de venezuelanos refugiados na Colômbia. Pelo menos 124.600 refugiados que estavam no país vizinho voltaram para sua nação de origem em razão das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19.