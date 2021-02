Rede odontológica pretende abrir 70 clínicas no país nesse ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A rede de clínicas odontológicas Redeorto prevê abrir 70 novas unidades em todo o país até o final de 2021. Hoje com 130 clínicas e foco nas classes C e D, a Redeorto projeta sua expansão pelo sistema de franquias, que já representa mais de 90% de seu volume de negócios. A empresa, que tem sede em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, deve faturar R$ 200 milhões neste ano.