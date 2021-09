Rede de hoteis Hard Rock bate R$ 1 bi em vendas no país

Os empreendimentos de hotelaria da marca Hard Rock, que chegaram ao Brasil pela incorporadora VCI S.A., acabam de bater 1 bilhão de reais em vendas.

Com o conceito de “férias para sempre”, os projetos são comercializados seguindo o modelo multipropriedade, em que o cliente adquire uma fração da unidade para utilizar ao longo da vida.

Cerca de 10.000 famílias já compraram unidades do Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza e de Ilha do Sol, no Paraná, os dois primeiros lançados pela incorporadora.

A primeira fase do empreendimento no Ceará já está 100% comercializada e a segunda já atingiu 85% das vendas. O projeto no Paraná já teve 65% das unidades vendidas.

Além do Ceará e do Paraná, a rede de hotéis chega ao Brasil em mais seis localidades: São Paulo (SP), Foz do Iguaçu (PR), Natal (RN), Recife (PE), Campos do Jordão (SP) e Jericoacoara (CE).

Os empreendimentos totalizam 6 bilhões de reais em potencial de vendas e começam a ser entregues a partir de 2022.