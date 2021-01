Recuperação de crédito na Justiça é tema de pesquisa da FGV

Com a proposta de avaliar custo e tempo de ações de recuperação judicial e identificar gargalos do processo sob a ótica da magistratura, advocacia e empresas, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Fundação Getúlio Vargas estão realizando a pesquisa “Métricas de qualidade e efetividade da justiça brasileira: o tempo e o custo de um processo de recuperação de crédito”.

“O estudo vai servir de estímulo aos investimentos. Queremos fazer com que os investidores entendam o sistema financeiro brasileiro”, explica o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e diretor do Centro de Pesquisas Judiciais da AMB, Luis Felipe Salomão.

Além de juízes e juízas, a pesquisa contempla também o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as administrações dos tribunais, advocacia e as empresas recuperandas. O estudo ainda vai analisar elementos que contribuíram para uma melhor avaliação de outros países no ranking Doing Business, do Banco Mundial.

O trabalho é realizado pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV em parceria com o Fórum Nacional de Juízes de Competência Empresarial (Fonajem), a UFF e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), com apoio do Instituto Recupera Brasil (IRB).