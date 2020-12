Reclame Aqui divulga ranking de queixas no pós-Black Friday

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Passado o calor do momento da edição mais digital da Black Friday, o Reclame Aqui continua a contabilizar queixas dos clientes. No topo das reclamações, as propagandas enganosas (20,94%). Depois, a demora na entrega (11,09%) e problemas na finalização da compra (10,95%).

O maior volume de queixas foi registrado na compra de celulares e smartphones. Na sequência, os eletrodomésticos e depois os eletroeletrônicos. “Desconto, mesmo, foi mediano nesta edição. Vamos ver agora como o investimento em logística vai fazer a diferença nos próximos dias”, analisa o fundador e CEO do Reclame Aqui, Mauricio Vargas.