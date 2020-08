Receita agora vasculha direitos pagos pela Globo aos artistas por novelas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A cruzada da Receita Federal sobre as finanças dos artistas da Globo chegou aos chamados “direitos conexos”, o dinheiro pago pela emissora ao elenco de uma determinada novela, sempre que ela é reprisada dentro ou fora do país.

Iniciada na esteira da guerra de Jair Bolsonaro contra a emissora, a ação do fisco busca encontrar irregularidades nas relações dos artistas com a Globo. O foco é a opção pelo contrato de pessoa jurídica, o famoso PJ, em vez do vínculo CLT. Para o Fisco, o arranjo ator-emissora configuraria fraude na “relação de emprego”.

Recentemente, outra estrela das novelas foi notificada a explicar as notas fiscais emitidas por pagamentos da Globo por nove produções: A Lei do Amor, Em Família, Cheias de Charme, Da Cor do Pecado, Guerra dos Sexos, Passione, Sete Pecados, Verdades Secretas e Sai de Baixo.