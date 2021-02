Reajuste de combustíveis coloca caminhoneiros ‘no limite’, diz Chorão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O novo reajuste dos combustíveis a partir desta terça-feira coloca os caminhoneiros “no limite”. A avaliação é de Wallace Landim, o Chorão, principal articulador da categoria com o governo. O aumento no preço da gasolina e do diesel anunciado pela Petrobras já chegou às bombas de todo o país.

Chorão afirma compreender a posição complicada do governo federal, mas diz que os motoristas de caminhão não estão de braços cruzados e buscam soluções concretas para a classe.

“Temos um projeto de garagens compartilhadas pronto para apresentar para o governo, que conseguiria reduzir de 10 a 15 centavos por livro o valor do combustível para a categoria”, contou ao Radar.

Hoje, inclusive, o líder dos caminhoneiros cumpre uma série de agendas em São Paulo com parlamentares e empresários do setor para tratar da proposta.