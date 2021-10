Ratinho Júnior já começa a formar equipe de campanha no Paraná

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 22 out 2021, 08h34 - Publicado em 25 out 2021, 08h31

Com aprovação em alta e perspectiva de uma reeleição tranquila, Ratinho Júnior começa a formar a equipe para a campanha de 2022 no Paraná.

O cenário positivo traz também alguns obstáculos, como o excesso de marinheiros que agora querem entrar no barco favorito.

No caso do marketing, três publicitários disputam a liderança da campanha. O argentino Jorge Gerez, que acompanha Ratinho há três eleições, e o sociólogo Antônio Lavareda, especialista em pesquisa eleitoral e dono da agência Lua Propaganda, estão no jogo.

Já assessores do governador paranaense defendem o nome de Juca Pacheco, da agência GPAC e responsável pelas campanhas de Rafael Greca, prefeito de Curitiba.

O que já está descartada é liderança compartilhada no marketing da campanha.