Randolfe quer o presidente da CBF na cadeira elétrica da CPI

Depois de a CBF se movimentar para que o Brasil abrigasse a Copa América, torneio rejeitado em outros países por causa do avanço da pandemia, o vice-presidente da CPI da Pandemia, Randolfe Rodrigues, decidiu pedir a convocação do presidente da entidade, Rogério Caboclo, para falar ao colegiado sobre a negociação que resultou no anúncio desta segunda.

“Acabo de protocolar o requerimento de convocação do senhor Rogério Caboclo, presidente da CBF, para vir à CPI da Covid. Nossa missão é apurar fatos e estancar essa crise, evitando mais mortes. Para isso, precisamos fortalecer a ciência, adquirir mais vacinas, fortalecer o SUS e proteger o povo”, diz Randolfe.

“É necessário saber quais as medidas foram planejadas para garantir segurança sanitária aos brasileiros diante da realização da Copa América com tanta celeridade em nosso país”, segue o senador.