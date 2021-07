Ramos confirma que irá para Secretaria-Geral da Presidência

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a chegada de Ciro Nogueira para assumir o comando da estratégia do governo, Luiz Eduardo Ramos confirmou há pouco que irá assumir a Secretaria-Geral da Presidência, cargo dado a ele por Jair Bolsonaro, que deseja manter o amigo e fiel aliado por perto.

“Seja bem-vindo, Ciro Nogueira, ao time de Jair Bolsonaro. Desejo muito sucesso na Casa Civil. Agradeço aos servidores que estiveram comigo nessa jornada e sigo em nova missão determinada pelo PR na Secretaria-Geral. Tenham certeza que mais uma vez darei o meu melhor em defesa do Brasil”, disse Ramos.

Na prática, o general ficará agora com funções administrativas de manutenção de órgãos vinculados à Presidência da República. A articulação política seguirá nas mãos de Flávia Arruda, no caso da Câmara, e de Nogueira no Senado.