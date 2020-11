‘Rachadinha’: Viúva e mãe de miliciano cometeram desvios 310 vezes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio contra Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas no caso das “rachadinhas” na Alerj, os procuradores também descrevem a participação da mãe e da viúva do miliciano Adriano da Nóbrega.

A denúncia descreve o cometimento do crime de peculato — que é quando o agente público desvia verbas para outras finalidades — 254 vezes por parte de Danielle Mendonça da Costa e 56 vezes por parte de Raimunda Magalhães da Nóbrega.

Os desvios eram feitos em pagamentos recebidos dos cofres da Assembleia, na época em que o filho “zero um” do presidente era deputado estadual.

Segundo o MP-RJ, as duas eram “assessoras fantasmas” no gabinete de Flávio, “sob compromisso de devolverem parte dos salários desviados”.

Ainda segundo a denúncia, a organização criminosa comandada por Flávio Bolsonaro desviou 6,1 milhões de reais dos cofres públicos.