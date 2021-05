Quiosques do Rio receberão R$ 8 milhões em investimentos em 2021

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Orla Rio, empresa que detém o direito de exploração dos quiosques das praias cariocas, irá investir 8 milhões de reais na inauguração de pelo menos cinco novos espaços neste ano.

A empresa anunciou a inauguração, para o início do próximo semestre, do quiosque Tatuí, no Leme, e Carlos Burle Experience, na Barra da Tijuca.

As novidades se somam às inaugurações já anunciadas para o período: Barthô Pizza e Mané, em São Conrado, e Clássico Beach Club, em Ipanema.