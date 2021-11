Quem eram os ‘espalha-rodinhas’ do evento de Gilmar Mendes em Lisboa

Gilmar Mendes realizou seu fórum jurídico anual, em Portugal, nesta semana. A República se mudou quase toda para Lisboa para prestigiar o ministro do STF. E, claro, muita gente aproveitou para fazer um social. Alguns deles, contudo, acabaram virando “espalha-rodinhas”, que é a figura da pessoa que quando chega em um grupo que está conversando este logo se desfaz.

Foi o caso do candidato ao Supremo, André Mendonça. Com sua sabatina adiada indefinidamente no Senado por Davi Alcolumbre, Mendonça andava isolado por Lisboa. Sempre que parava em alguma roda, alguém dava um jeito de ir ao banheiro ou sair para buscar uma bebida.

Por essas ironias do destino, o algoz de Mendonça, o próprio Alcolumbre, também foi visto no evento no papel do infame personagem. Como mostrou a revista Veja, ex-funcionárias de seu gabinete o acusam de rachadinha, e, no encontro jurídico em Lisboa, não eram muitas as figuras dispostas a passar muito tempo ao lado do senador.