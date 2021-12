Quem é o segurança de Jair Bolsonaro que agrediu jornalistas na Bahia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O segurança do presidente Jair Bolsonaro que agrediu e ameaçou repórteres da TV Bahia e da TV Aratu neste domingo, em Itamaraju, no sul da Bahia, é o coronel do Exército Gustavo Suarez da Silva.

O militar é, desde o ano passado, o diretor do Departamento de Segurança Presidencial, subordinado ao GSI. Ele substituiu o general André Laranja Sá Correa, que foi promovido em março de 2020.

Procurado pelo Radar, o ministério comandado pelo general Augusto Heleno não se manifestou sobre o ocorrido.

Equipe do Grupo Aratu é agredida por segurança e apoiadores de Bolsonaro durante agenda em Itamaraju; presidente pede desculpas pic.twitter.com/b57sDXZ2Oe — Aratu On (de 🏠) (@aratuonline) December 12, 2021

Em imagens divulgadas pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, as equipes de reportagem apontam dois microfones na direção de Bolsonaro, que estava na caçamba de uma caminhonete, e acabam esbarrando nas costas de Suarez.

O coronel então se vira bruscamente para os repórteres e segura um braço de um deles, gritando em seguida:

“Se bater de novo, eu vou enfiar a mão na tua cara”.

Bolsonaro chegou a segurar o coronel pelo braço e ele continuou mirando os jornalistas.

“Não bata em mim, não bata em mim”, disse Suarez,

Na sequência, um homem que estava no chão agrediu os profissionais de imprensa.