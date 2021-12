Quem é a mulher que irá comandar o plano de governo de Doria para 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em marcha irreversível ao Planalto, João Doria escolheu Patricia Ellen para comandar o programa de governo de sua campanha em 2022.

Com trânsito entre economistas e na academia, Ellen, que é secretária de Desenvolvimento Econômico da gestão de Doria em São Paulo, vai estruturar o discurso e as propostas do projeto presidencial tucano.

Nesta quinta, Doria anunciou os nomes da equipe econômica de sua campanha. Como o Radar revelou no início do mês, integram o time liderado por Henrique Meirelles as economistas Zeina Latif, Ana Carla Abrão e Vanessa Canado.