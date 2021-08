Em reunião com Queiroga, Castro cobra mais doses de vacina

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está no Rio nesta terça-feira, 3, para quatro agendas oficiais. No fim da manhã, ele esteve em um encontro com o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), que é aliado do presidente Jair Bolsonaro e de sua família.

Ao que tudo indica, Castro será o representante do bolsonarismo na eleição ao governo do Rio no ano que vem. É importante para suas ambições eleitorais manter uma boa relação com o presidente e seus auxiliares. Ter o apoio da família Bolsonaro é fundamental para o seu sucesso no pleito de 2022, avaliam políticos próximos. O governador costura alianças locais para tentar ser menos dependente dessa relação.

Castro sabe que, para o eleitor, contudo, de nada adiantará a benção de Bolsonaro na eleição se ele não puder apresentar bons resultados na gestão da pandemia de Covid-19. E, nesse sentido, a variante Delta, que tem se espalhado rapidamente no estado, inclusive com transmissão comunitária, representa uma possível ameaça aos seus planos. O Rio está avançado na vacinação de primeira dose e o recrudescimento das taxas de transmissão e mortes pelo vírus poderá gerar frustração na população e uma imagem negativa para sua gestão.

Na manhã desta terça, Queiroga ouviu de Castro uma cobrança pela ampliação do envio de doses da vacina contra a Covid-19 para o estado. O governador explicou que, apesar de o Rio não fazer fronteira com outros países, ele recebe muitos estrangeiros.

A variante indiana, por exemplo, já responsável por 20% dos casos de Covid-19 na capital fluminense. No Estado, já foram confirmados 98 casos da variante. Quatro pessoas já morreram com a cepa na Baixada Fluminense.