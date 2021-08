Queiroga vai ao Planalto aplicar 2ª dose de vacina em ministros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Empenhado em divulgar a importância de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi na noite desta quarta-feira ao Palácio do Planalto para concluir a imunização de dois ministros e do deputado federal Eduardo Bolsonaro — o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro, que ainda se recusa a se proteger contra o coronavírus.

Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, e Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, também foram imunizados por Queiroga. Os três receberam a vacina da Pfizer, a mesma que foi tão ignorada pelo governo Bolsonaro.