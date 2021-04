Queda do veto ao projeto que exige certificado digital preocupa Economia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Congresso pode derrubar nesta segunda-feira o veto presidencial ao projeto que exige certificado digital em qualquer situação que inclua sigilo constitucional, legal ou fiscal. Isso inclui o imposto de renda, INSS Digital, Carteira de Trânsito Digital, Transferência Eletrônica de Veículos.

Nos bastidores do Ministério da Economia, a maior preocupação imediata diz respeito aos impactos relativos ao Auxílio Emergencial, cujo sistema depende de certificação digital.

Quem trabalha forte para a derrubada do veto são as certificadoras digitais. Após perderem a guerra do lobby das renovações periódicas da carteira de motorista, o mercado de certificação digital agora mira nesse veto para voltar a obrigatoriedade de emissão de certificação digital pelas empresas.

O problema é que, além da burocracia, o custo da certificação digital irá acertar em cheio principalmente micro e pequenas empresas. O relator é o deputado Lucas Virgilio (Solidariedade/GO), que já sinalizou que seu relatório será favorável à derrubada do veto e a volta da burocracia.

