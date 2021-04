Quebra de patentes de vacinas contra covid-19 em debate na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, participa nesta quinta-feira de audiência na Comissão Geral extraordinária do plenário da Câmara — e vai propor um decreto legislativo para quebrar as patentes das vacinas contra a covid-19.

“Como é que nós vamos pensar em dinheiro contra a vida nessa discussão das patentes?”, questionou o pedetista ao Radar.

A proposta é polêmica e deve enfrentar a resistência de parlamentares e da indústria farmacêutica, que fez investimentos milionários em pesquisa.